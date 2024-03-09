Ученые сделали шокирующее открытие в космосе

Космический телескоп “Джеймс Уэбб” обнаружил самую старую мертвую галактику

Космический телескоп “Джеймс Вебб” обнаружил самую старую мертвую галактику, лишенную звездообразования. Об этом заявил CNN со ссылкой на научное исследование, сообщает РИА Новости.

“Галактика существовала, когда Вселенной было всего около 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиарда лет”, — отметили в публикации.

Ученым предстоит выяснить, почему в галактике, возраст которой составляет примерно 13 миллиардов лет, так рано остановился процесс появления новых звезд.

Кроме того, изучение этой галактики могло бы дать новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование внутри галактик.

Отметим, что “Джеймс Уэбб” стартовал с Земли 25 декабря 2021 года.

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Взято отсюда