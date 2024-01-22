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Ученые сообщили о возможной пандемии из-за вирусов, обнаруженных во льдах Сибири

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Ученые сообщили о возможной пандемии из-за вирусов, обнаруженных во льдах Сибири

По мнению ученых, есть риск, что из-за глобального потепления древние сибирские вирусы могут высвободиться и вызвать пандемию

Человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Сибири, сообщает Lenta со ссылкой на The Guardian. Так, по мнению ученых, есть риск, что из-за глобального потепления древние сибирские вирусы могут высвободиться и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих “микробов Мафусаила” — или так называемых “вирусов-зомби” — уже были выделены исследователями. 

– Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, — и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию, — рассказал генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.

Ранее ученые в результате исследований выявили существование нескольких вирусных штаммов в семи разных точках Сибири, которые могут инфицировать культивируемые клетки. 

– Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека. Однако мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека, — сказал Клавери.

Генетик подчеркнул, что опасность здесь исходит даже не от таяния вечной мерзлоты, а от исчезновения арктического морского льда, поскольку это приведет к увеличению судоходства, транспортного сообщения и промышленному развитию Сибири. 

– Планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные скважины и шахты для добычи нефти и руды. Эти действия высвободят огромное количество патогенов, которые все еще лежат там. Шахтеры будут спускаться туда и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими, — объяснил Клавери.

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Взято отсюда

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