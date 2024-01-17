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Ученые создали нейросеть, которая определяет время смерти человека

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Ученые создали нейросеть, которая определяет время смерти человека

Клавиатура. Компьютер Фото: pixabay.com

По словам разработчиков, жизнь любого человека – это неслучайная последовательность событий, где прошлое всегда влияет на будущее. Это понимание упрощает процесс составления прогноза.

Ученые из Дании разработали нейросеть, которая способна предсказать время смерти человека с точностью до 78%, сообщает “Лайф” со ссылкой на журнал Nature Computational Science.

Нейросеть получила название Life2vec. Для ее обучения специалисты задействовали сведения о 6 млн датчан, включая их места жительства, даты рождения и профессии и другое. К исследованию также привлекали добровольцев.

“Этот искусственный интеллект, подробно изучив детали жизни людей, пытается угадать, как долго они проживут. В то же время приложение показывает, как далеко мы продвинулись в области технологий и их влияния на наш взгляд на жизнь и здоровье”, – рассказали ученые.

Помимо продолжительности жизни, нейросеть может спрогнозировать финансовое состояние человека на протяжении всей его жизни, состояние здоровья, а также вероятность смерти в определенный период.

Ранее “Толк” писал о том, что предсказал покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 2024 год и какие его прогнозы уже сбывались.

Взято отсюда

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