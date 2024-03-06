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Ученые создали виртуальную копию Земли для изучения глобальных катастроф

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Ученые создали виртуальную копию Земли для изучения глобальных катастроф

Система крайне сложна, ученые будут ее дорабатывать по мере добавления новой информации

Ученые из Национального исследовательского совета Италии создали цифровую модель Земли для изучения и прогнозирования глобальных катастроф, сообщает “Газета.ру”. Такой подход позволит предвосхитить различные стихийные бедствия и провести анализ их последствий до того, как они произойдут. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Science (FIS).

Так, с помощью цифровой копии планеты специалисты могут использовать данные для воссоздания наилучшего и наихудшего сценариев различных катаклизмов — например, воспроизвести оползень и отследить связанные с ним риски и обстоятельства.

В ходе работы над “цифровым двойником” Земли ученые применили спутниковые данные, полученные после множества наблюдений за Землей. В базу данных также добавили результаты измерений влажности почвы, осадков, глубины снега, испарения и речного стока, чтобы получить четкую картину динамики переменных по всему земному шару.

Создатели модели подчеркнули, что придуманная ими система крайне сложна и будет нуждаться в доработке по мере добавления новой информации. Однако ученые ожидают, что эту проблему им удастся решить с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Внедрение нейросетей поможет сэкономить время и позволит разработчикам сосредоточиться на других проблемных объектах.

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Взято отсюда

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