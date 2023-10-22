Поле рапса Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Алтайского края

Климатический хаб — это так называемый центр для изучения вопросов климата. Ожидается, что в него войдут ученые их трех регионов

Ученые Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края вместе работают над созданием Сибирского климатического хаба. Об этом рассказали в правительстве Кузбасса.

“Предстоит сформировать команду исследователей для изучения климатических вопросов трех регионов”, – говорится в сообщении властей.

Запуск проекта обсуждался в Кузбассе на встрече представителей местного правительства с приехавшей делегацией из Новосибирска. Речь шла о совместном научном и технологическом развитии.

Ранее климатолог объяснила, почему Барнаул стало часто затягивать туманами.

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