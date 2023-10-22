Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов
Поле рапса Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Алтайского края
Климатический хаб — это так называемый центр для изучения вопросов климата. Ожидается, что в него войдут ученые их трех регионов
Ученые Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края вместе работают над созданием Сибирского климатического хаба. Об этом рассказали в правительстве Кузбасса.
“Предстоит сформировать команду исследователей для изучения климатических вопросов трех регионов”, – говорится в сообщении властей.
Запуск проекта обсуждался в Кузбассе на встрече представителей местного правительства с приехавшей делегацией из Новосибирска. Речь шла о совместном научном и технологическом развитии.
Ранее климатолог объяснила, почему Барнаул стало часто затягивать туманами.
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