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Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов

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Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Поле рапса Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Алтайского края

Климатический хаб — это так называемый центр для изучения вопросов климата. Ожидается, что в него войдут ученые их трех регионов

Ученые Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края вместе работают над созданием Сибирского климатического хаба. Об этом рассказали в правительстве Кузбасса.

“Предстоит сформировать команду исследователей для изучения климатических вопросов трех регионов”, – говорится в сообщении властей.

Запуск проекта обсуждался в Кузбассе на встрече представителей местного правительства с приехавшей делегацией из Новосибирска. Речь шла о совместном научном и технологическом развитии.

Ранее климатолог объяснила, почему Барнаул стало часто затягивать туманами.

Источник

горняк
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