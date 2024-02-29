Ребенок. Семья Фото: pixabay.com

Ученые установили, что в России меньше всего детей рождается в марте. При этом в семьях, где высокий доход, зачастую рождение ребенка планируют на август или октябрь

Выбор месяца для рождения ребенка определяется доходом семьи. Чем он выше, тем чаще ребенок рождается летом. Об этом стало известно из исследования НИУ ВШЭ, сообщает РБК.

Так, в период 2000–2022 годов большинство российских детей родились в июле и августе, что объясняется ростом доходов домохозяйств. Однако есть и другие факторы, которые влияют на сезонность рождаемости: социальные (праздники, сезонность браков, миграция), экологические, биологические (физическая нагрузка, структура питания).

Кроме того, исследователи изучили тенденции и на уровне отдельных регионов. Там, где уровень жизни выше, семьи чаще предпочитают летние месяцы для появления детей.

Взято отсюда