Лес. Тайга Фото: pixabay.com

Бороться с глобальным потеплением помогают аэрозольные частицы. Много таких частиц образуется над тайгой в Западной Сибири

Ученые из Хельсинки пришли к выводу, что Сибирь помогает охлаждать планету из-за аномальной жары в этом регионе. Выяснилось, что здесь образуется большое количество аэрозольных частиц, сообщает i38.ru.

Аэрозольные частицы влияют на облачность и количество солнечного света, который достигает поверхности планеты. Из-за аномальной жары в 2020 году в Сибири создались идеальные условия для появления аэрозолей. При этом ученые пока не уверены, является ли это тенденцией или же “разовой акцией”.

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