Мама с ребенком Фото: unsplash.com

Согласно исследованию американских ученых у женщин с указанной группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ из-за двух факторов

Уровень интеллекта детей среди прочего зависит от генетики, в том числе группы крови матери, пишет издание Thuvienpc, сообщает “АиФ”.

Ученые из Центра детского здоровья Стэнфордского университета в США пришли к выводу, что одаренных детей чаще рожают женщины с первой группой крови.

По словам специалистов, такие дети отличаются крепким здоровьем и более совершенной иммунной системой. Кроме того, по сравнению со сверстниками они быстрее развиваются.

Такие результаты исследователи связывают с тем, что у женщин с первой группой крови шансы зачать ребенка ниже, поэтому им особенно важно перед беременностью вести здоровый образ жизни.

Ранее ученые выявили у родившихся в 90-е годы ген стрессоустойчивости. Эксперт предположила, что сейчас эволюция идет по направлению устойчивости к стрессу.

Взято отсюда