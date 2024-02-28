Мама с ребенком Фото: unsplash.com
Согласно исследованию американских ученых у женщин с указанной группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ из-за двух факторов
Уровень интеллекта детей среди прочего зависит от генетики, в том числе группы крови матери, пишет издание Thuvienpc, сообщает “АиФ”.
Ученые из Центра детского здоровья Стэнфордского университета в США пришли к выводу, что одаренных детей чаще рожают женщины с первой группой крови.
По словам специалистов, такие дети отличаются крепким здоровьем и более совершенной иммунной системой. Кроме того, по сравнению со сверстниками они быстрее развиваются.
Такие результаты исследователи связывают с тем, что у женщин с первой группой крови шансы зачать ребенка ниже, поэтому им особенно важно перед беременностью вести здоровый образ жизни.
Ранее ученые выявили у родившихся в 90-е годы ген стрессоустойчивости. Эксперт предположила, что сейчас эволюция идет по направлению устойчивости к стрессу.
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