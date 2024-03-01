Бургеры. Картошка фри. Фастфуд Фото: unsplash.com

Эксперты сделали выводы на основе оценки почти 10 млн человек, которые в последние годы принимали участие во многих исследованиях о связи питания и здоровья

Ученые обнаружили 32 вредных для здоровья эффекта у ультрапереработанной еды, в число которой входят фастфуд, газировка, сухарики и чипсы. Об этом написал “Британский медицинский журнал”, сообщает “АиФ”.

Так, специалист однозначно доказали вину такой еды в повышении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 50-66%), увеличения риска развития тревожных расстройств (на 48%) и других психических расстройств (на 53%), а также риска развития ожирения (на 55%) и развития проблем со сном (на 41%).

Кроме того, у ученых есть серьезные подозрения, что фастфуд и чипсы повышают риски развития некоторых видов рака, неалкогольной жировой болезни печени, артериальной гипертонии и других заболеваний.

Ученые призвали страны сделать все, чтобы свести к минимуму потребление ультрапереработанных продуктов. По их мнению, нужно умные меры регулирования, схожие в кампанией против табака: ограничение рекламы, нанесение информации о вреде на упаковку и так далее.

Эксперты также подчеркнули, что фастфуд и чипсы сейчас популярнее чем курение, поэтому суммарный вред от ультраеды может быть больше, чем от табака.

Ранее врач перечислил продукты, которые “тормозят” мозг человека. Он также призвал не налегать на обезжиренные продукты, поскольку в них добавляют много сахара, чтобы сделать вкуснее.

Взято отсюда