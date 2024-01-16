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Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

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Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

COVID-19 Фото: pixabay.com

Специалисты сравнили показатели 3 тысяч здоровых людей и 351 пациента с COVID-19 и выявили повреждения головного мозга у заразившихся

Коронавирус разрушает все органы и системы человека, включая головной мозг, поэтому у переболевших увеличивается риск получить деменцию или болезнь Альцгеймера, сообщает “Sputnik Баку” со ссылкой на Research Square.

Ученые выяснили, что после года с момента заражения COVID-19 человеческий мозг может состариться на 20 лет. 33% всех пациентов, которые перенесли ковид, заметили у себя ухудшение мыслительных способностей. Кроме того, встречались случаи делирия и энцефалопатии.

При этом еще неизвестно, почему коронавирус вызывает когнитивные нарушения: исследований на этот счет пока не проводят.

Кроме того, исследование доказало эффективность кортикостероидов при COVID-19. Такие препараты помогают защищать мозг от когнитивного дефицита в острой фазе заболевания.

Ранее стало известно, жители какого региона России стареют быстрее других. Ученые одними из первых в мире изучили влияние экстремальных низких температур на продолжительность жизни человека.

Взято отсюда

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