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Ученые заявили, что вакцины от ковида оказались опаснее, чем предполагали

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Ученые заявили, что вакцины от ковида оказались опаснее, чем предполагали

Вакцина. Шприц Фото: pixabay.com

По данным исследования, несмотря на выросшие показатели побочных эффектов, объективно реальное число таких осложнений и смертей от них невелико. Особенно если сравнивать с числом умерших от ковида

Ученые провели глобальное исследование о побочных эффектах вакцинации против ковида, в рамках которого проанализировали 99 млн вакцинированных, сообщает “АиФ” со ссылкой на журнал Vaccine.

Для исследования специалисты взяли такие вакцины, как “Пфайзер”, “Модерна” и “АстраЗенека”. В результате эксперты пришли к выводу, что побочные эффекты после прививок случались чаще, чем предполагали ранее.

Так, после вакцины “АстраЗенека” в 2,49 раза чаще встречался синдром Гийена – Барре, который поражает нервную систему. Летальность при таком синдроме составляет 3–5%, примерно такие же показатели у коронавируса. Большинство больных выздоравливает.

Почти в 4 раза чаще у привитых “Модерной” развивался острый диссеминированный энцефаломиелит (особое воспаление мозга). Если ученые предполагали, что в абсолютных цифрах он появится у двух людей, то на деле его выявили у семи.

С “Пфайзером” и “Модерной” также связали и сердечные патологии. После первой дозы “Модерны” миокардит диагностировали чаще в 3,48 раза, а после второй – в 6,1 раза. У “Пфайзера” показатели чуть лучше – 2,78 и 2,86 соответственно. При этом летальность от поствакцинальный миокардита в два-три раза ниже, чем от коронавируса. Примерно такая же статистика и по перикардиту – воспалению сердечной сумки.

При этом ученые подчеркивают, что даже обновленные данные по осложнениям от прививок не идут ни в какое сравнение с летальностью от коронавируса. Так, шансы умереть от инфекции в 1333–2000 раз больше, чем получить синдром Гийена – Барре после вакцинации.

Всего с марта 2020 года в мире ввели более 13,5 млрд доз вакцины против COVID-19, что спасло жизни миллионам людей, на фоне этого диагностировали лишь несколько тысяч побочных эффектов. Это, конечно, трагедия, но другого масштаба.

Ранее алтайские ученые разработали особый класс блокаторов коронавируса. В качестве мишени для борьбы с инфекцией они взяли протеазу Mpro (3CLpro) – ключевую в жизненном цикле COVID-19.

Взято отсюда

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