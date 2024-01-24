Ученый Алтайского ГАУ стал медовым сомелье

Кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии Алтайского государственного аграрного университета Алексей Сергеевич Попеляев недавно вернулся из Краснодара, где прошел обучение по программе «Органолептическое определение качества меда» и получил редчайшую в нашем регионе профессию медового сомелье

– Алексей Сергеевич, расскажите., как Вы стали медовым сомелье…

– В течение двенадцати дней я проходил обучение в Кубанском государственном университете по уникальной дополнительной образовательной программе «Органолептическое определение качества мёда». Сегодня это единственное место в России, где готовят медовых сомелье. Занятия вели доктор биологических наук, профессор Лариса Яковлевна Морева и кандидат биологических наук, преподаватель кафедры зоологии Мария Анатольевна Овчинникова – единственные наставники, готовящие медовых сомелье в нашей стране. Занятия проходили только в очном формате – максимум практики! За время обучения пришлось продегустировать около 30 разных сортов монофлорных медов (т.е. мёд со значительным преобладанием нектара с одного растения-медоноса) и еще свыше 20 сортов полифлорных…

– А теория учебным курсом предусмотрена?

– Конечно, есть и теоретический блок. Теория рассказывает о том, какие органы чувств задействованы при дегустации мёда, какие существуют правила дегустации, при каких условиях она проводится, как себя вести при дегустации мёда, включая питание и даже настроение! Но большая часть курса отводится на практику.

– Вы – опытный пчеловод-практик, известный ученый в области апиологии и пчеловодства. Зачем Вам понадобился шаг в новую профессию?

-Это очень серьезный шаг. Сейчас в России и за рубежом наметилась такая тенденция: потребитель отдает предпочтение монофлорным медам. При этом на рынке много фальсификата, вызванного исключительно маркетинговыми уловками, например, мифический «подснежниковый» мёд или случаи, когда подсолнечниковый мёд выдают за «горный»… Южные регионы нашей страны здесь в более сложной ситуации. За счет того, что летний сезон более длительный, количество монофлорных медов там намного выше, чем, например, на Алтае. Мне в ходе занятий удалось продегустировать несколько видов мёда, которые я раньше никогда не пробовал: айлантовый, чернокленовый, лавандовый, которые в Сибири, на Алтае просто не могут существовать. Кроме того, постоянно появляются новые виды мёда. Так вот, чтобы разбираться во всем этом медовом многообразии, уметь отличать фальсификат от натурального продукта и при этом уметь рассказать потребителю о том, что такой-то вид мёда действительно существует и чем он отличается от других, нужны новые знания и профессиональные компетенции.

– Есть ли в России виды мёда, которые можно назвать элитными?

– Самые дорогие виды мёда в России – как раз монофлорные: каштановый, молочаевый. Это на юге России. У нас на Алтае – это, конечно, дягилевый.

– В чем особенность монофлоров?

– Во-первых, они обладают уникальным составом. Поэтому обычно каждому монофлору приписывают определенные лечебно-профилактические свойства. Например, считается, что липовый мёд помогает при кашле. Во-вторых, это вкусовые качества. У монофлора – специфический яркий вкус и аромат, свойственный только этому виду мёда. У полифлоров вкус разнообразный, но менее стабилен. Более того, полифлорный мед урожаев разных лет вроде бы собранный в одной местности всегда различается по вкусу.

– На Алтае есть медовые сомелье, кроме вас?

– Я – второй. Председатель кооператива «Пасеки Сибири» Маргарита Прохорова два года назад получила профессию медового сомелье после обучения на выездном семинаре кубанцев в Томске. Но даже два медовых сомелье для такого региона, как Алтайский край мало!

– Почему возникла такая ситуация? Ведь Алтайский край входит в тройку лидеров России по производству мёда…

– Дело в том, что Алтай славится, прежде всего, полифлорными медами. Монофлоров у нас мало (дягилевый мёд, например). А у полифлоров органолептические качества совсем другие, менее выраженные по конкретным медоносам, имеющие большой букет ароматов. Вторая причина – отдаленность от Центральной России и большая инертность пчеловодов. Позиция простая: как деды продавали мёд, так и мы делаем.

– Профессия медового сомелье повышает Ваш экспертный статус?

– Можно так сказать. Существует «Гильдия медовых сомелье России». Например, когда проходит ежегодный конкурс «Лучший мёд России» в регионах, гильдия привлекает в качестве экспертов медовых сомелье, даже тех, которые не входят в нее. Кроме того, мы можем теперь сами проводить такой конкурс в масштабах Алтайского края.

– Как Ваша новая профессия скажется на преподавательской и научно-просветительской видах деятельности, которыми Вы активно занимаетесь?

– Алтайский ГАУ в ноябре 2023 г. на первой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы пчеловодства» выступил с инициативой создания на базе вуза «Научно-просветительского центра пчеловодства на Алтае». И вот здесь как раз просветительская составляющая профессии медового сомелье гармонично вписывается в повестку работы центра. Мы можем проводить для всех желающих обучающие семинары, в рамках которых знакомить людей с медами, характерными для нашего региона, с привозными медами, научить определять хотя бы основные, часто встречающиеся на рынке виды мёда.

– Можно ли научить неспециалиста эффективным приемам определения качественного мёда?

– Можно! Причем за несколько часов можно дать человеку набор основных навыков. Я даже знаю примеры, когда медовыми сомелье становились непрофессиональные пчеловоды. Правда, это все же, как правило, люди, имеющие отношение к торговле мёдом. В любом случае надеюсь, что «Научно-просветительский центр пчеловодства на Алтае» на базе АГАУ сыграет важную роль в продвижении культуры потребления мёда, продуктов пчеловодства и здорового питания!

Взято отсюда.

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