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Ученый предупредил о множестве магнитных бурь в 2024 году

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Ученый предупредил о множестве магнитных бурь в 2024 году

Солнце. Природа. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Ученый Сергей Богачев заявил, что в наступившем году Солнце достигнет пика своей активности. Из-за этого магнитные бури будут происходить несколько раз в месяц

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ) Сергей Богачев предупредил о большом количестве магнитных бурь в 2024 году, сообщают РИА Новости.

“Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури”, – заявил ученый.

По его оценке, наступивший год по сравнению с прошлым, окажется более насыщенным как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной активности Солнца.

Ученный предрек, что в месяц может происходить по две-три магнитных бури, а их пик активности придется на май-июнь. К концу года, по его заверениям, солнечная активность должна пойти на снижение.

Взято отсюда

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