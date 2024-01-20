Ученый рассказала, почему зайцы стали появляться на улицах Барнаула

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Специалист объяснила, что такое смелое поведение животных не связано с поиском пропитания, так как в лесах им хватает пищи

Жители Барнаула заметили бегающего зайца во дворе многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал “Подслушано Барнаул” .

По словам очевидцев, это произошло в районе детской площадки в квартале Невский в Индустриальном районе.

Кандидат биологических наук, ученый АлтГУ Татьяна Антоненко пояснила, что в визите зайца в краевую столицу нет ничего удивительного. Особенно, если это молодая особь, пишет “КП на Алтае”.

“Наши леса вполне обитаемы – даже те, что находятся в черте города. Мы часто видим лосей, если отъехать чуть подальше от города, можно встретить косуль. Зайцы не исключение. Скорее всего, это молодое животное, и привело к людям его простое любопытство. Опытный зверь все же будет остерегаться людей“, – отмечает Татьяна Антоненко.

По ее словам, зайцы выходят к людям совсем не от голода: их рацион позволяет спокойно переживать холодное время года. Они едят мягкую кору кустарников, которых в природе достаточно.

Ученые не советует горожанам пытаться спасти животное, так как оно может нанести человеку вред: от царапин и укусов до заражения опасными заболеваниями – например, паразитами.

Взято отсюда.

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