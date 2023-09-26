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Учился хорошо, был веселым: как в Барнауле вспоминают погибшего пилота Ми-8

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Память. Свечи Фото: pexels.com

В Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой до сих пор не могут поверить в гибель своего курсанта Никиты Кирьянова

Учился почти на “отлично”, был доброжелательным и веселым. Именно так говорят в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой о своем бывшем курсанте Никите Кирьянове. Военный из Барнаула погиб в зоне СВО и был членом экипажа вертолета Ми-8, который угнал на территорию Украины пилот Максим Кузьминов. Сегодня, 26 сентября, старшего лейтенанта Никиту Кирьянова похоронят на кладбище в барнаульском поселке Гоньба.

Был одним из лучших курсантов

В Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова до сих пор не могут поверить в гибель своего бывшего курсанта.

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