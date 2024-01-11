Учитель из Барнаула стала экскурсоводом Международной выставки-форума «Россия»

Учитель начальных классов барнаульской школы №70 Надежда Головачёва стала экскурсоводом Международной выставки-форума «Россия», успешно пройдя отбор в рамках Всероссийского конкурса гидов «Проводники смыслов». Благодаря программе гражданско-патриотического и общественно полезного молодёжного туризма «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» 700 московских и 1300 региональных гидов знакомят посетителей выставки с несколькими тематическими маршрутами, проводя ежедневно до 60 экскурсий на команду заезда. Проект реализуется при поддержке «Росмолодежи», «Движения Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минэкономразвития России и Россотрудничества.

Взято отсюда.

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