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Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

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Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

Избиение. Насилие Фото: pixabay.com

В правоохранительные органы об избиениях девочки сообщили учителя. Как оказалось, мать жесткого наказывала ребенка по малейшему поводу

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела по обвинению женщины в истязании своей 13-летнй дочери, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

42-летняя жительница Кош-Агачского района в период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по малозначительным поводам систематически била руками и проводом зарядного устройства телефона, хватала за волосы и оскорбляла дочь.

О происходящем стало известно учителям в школе, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.

“В ходе предварительного следствия девочка изъята из семьи, до принятия судом решения по уголовному делу передана под временную опеку близким родственникам”, – добавили в следственном комитете.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.

Ранее жительницу Горно-Алтайска обвинили в истязании своего 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей️️️.

Взято отсюда

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