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Учительница истории из Барнаула победила во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2024»

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Учительница истории из Барнаула победила во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2024»

XIX Всероссийский конкурс завершился в Санкт-Петербурге.

Источник фото: Скриншот из трансляции церемонии награждения конкурса

За победу боролись более 200 педагогов, в том числе Елена Гринина — учитель истории из барнаульской школы № 126.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Среди испытаний, которые прошли участники — публичная лекция, презентация, проведение урока и внеурочного мероприятия.

Барнаульская учительница вошла в десятку лучших в номинации «Молодые учителя». Вчера в Санкт-Петербурге прошло награждение победителей конкурса. В их число вошла Елена Гринина.

Взято отсюда.

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