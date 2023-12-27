Удачное завершение семестра

Посвященный подведению итогов кураторский час, проведенный со студентами групп ИКВД-234, – 224, -214 и -204 был организован старшим преподавателем Ремезовой А.С. Первокурсники выразили своё отношение к текущему учебному году и каждый участник итоговой встречи завершил ряд фраз, касающихся содержания, атмосферы, организации скозных просмотров, а так же совместно выстроили перспективы в обучении на следующий семестр. Итогом собрания стало чаепитие и вручение подарков к Новому году.

Взято отсюда.

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