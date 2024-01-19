Зима. Солнце. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Солнце находится на пике своей активности. Поэтому наступивший 2024 год, как ожидается, будет щедрым на магнитные бури

Прогнозировать магнитные бури сложно. Ученые в настоящее время не могут точно предсказывать активность Солнца, а поэтому все прогнозы носят условный характер.

Бурный год

Тем не менее такие прогнозы строятся. В начале 2024-го ученые предупредили, что наступивший год будет “штормовым” и что нас ждет волна мощных вспышек на Солнце.

Активность светила растет, поэтому магнитные бури начнут происходить по несколько раз в месяц, сообщает “Пятый канал”.

Прогноз магнитных бурь на январь – февраль 2024 года

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, последняя треть января и начало февраля будут спокойными.

До 12 февраля беспокоиться о солнечной активности человечеству не стоит.

Затем, 13 февраля, магнитосфера станет возбужденной, но к магнитной бури это не приведет, и уже на следующий день все вернется в норму.

Взято отсюда