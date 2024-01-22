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Удар по дорогам, сосудам и трубам. На что влияют скачки температуры на Алтае

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Удар по дорогам, сосудам и трубам. На что влияют скачки температуры на Алтае

Градусник. Зима. Мороз Фото: pixabay

Эксперты рассказали “Толку”, как аномальная алтайская зима с температурными скачками влияет на состояние дорожного полотна, здоровье, урожай и коммунальную инфраструктуру

Текущая зима в Алтайском крае выбивается из ряда привычных. Температурные скачки от плюса к минусу, от суровых морозов к дождливой оттепели только успевают сменять друг друга. И, к сожалению, не проходят бесследно. Под ударом оказываются и здоровье, и дороги, и будущий урожай, и коммунальная система. Подробнее об этом – в материале “Толка”.

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Как скачки температуры бьют по здоровью?

Может ухудшиться самочувствие, так как организм не успевает быстро адаптироваться к погодным изменениям. Из-за этого метеочувствительных людей начинают беспокоить головные боли, мигрени, тошнота, слабость головокружение, рассказала “Толку” заведующая отделом выездной работы краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики Светлана Жиглова.

Взято отсюда

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