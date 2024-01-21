реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

Мужчине грозит реальный срок

В Республике Алтай 37-летнего местного жителя будут судить за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2023 года в селе Турочак в районе одного из жилых домов по ул. Сплавная ранее неоднократно судимый местный житель  в состоянии алкогольного опьянения, в ходе административного разбирательства, где участником был его приятель, ударил кулаком участкового по спине.

В результате мужчин задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

точная погода день , погода в петербурге ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рынок в Донецке попал под обстрел, погибли 25 человек: новости СВО за 21 января

22.01.2024

 Новости Алтай

«Любовь оставляет шрамы»: о чём, с кем и где сейчас поет Юлия Савичева

22.01.2024

 Новости Алтай

По Крыму ударили ракетами. Движение на Крымском мосту перекрыто, в Севастополе — воздушная тревога

22.01.2024

 Новости Алтай

Регионам России направили более 294 тыс. флаконов обновленного “Спутника Лайт”

22.01.2024

 Новости Алтай

Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

22.01.2024

 Новости Алтай

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили ракету “Точка-У” и 43 дрона ВСУ

22.01.2024

 Новости Алтай

Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

22.01.2024

 Происшествия

Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

22.01.2024

 Происшествия

Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске