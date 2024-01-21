Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

Мужчине грозит реальный срок

В Республике Алтай 37-летнего местного жителя будут судить за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2023 года в селе Турочак в районе одного из жилых домов по ул. Сплавная ранее неоднократно судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения, в ходе административного разбирательства, где участником был его приятель, ударил кулаком участкового по спине.

В результате мужчин задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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Взято отсюда