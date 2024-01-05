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Ударят морозы: резкое похолодание обещают жителям Алтайского края 5 января

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Ударят морозы: резкое похолодание обещают жителям Алтайского края 5 января

Синоптики обещают местами ветер и снег

5 января Алтайском крае в ночные и утренние часы от -20 до -25 градусов, местами -12…+17. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Днем в крае от -2 до -7 градусов, по югу местами -2..+3. Местами в западных районах небольшой снег, метель. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Бийске 5 января ночью и утром – от -15 до -11, днем от -9 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-7 м/с.

погода на завтра , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

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