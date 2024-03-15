Благодаря своему чутью и таланту Игорю Магазиннику удалось стать долларовым миллионером

15 марта 2024, 15:3092Написать комментарий

Игорь Магазинник — основатель популярного мессенджера Viber — родился и вырос в Нижнем Новгороде. О том, как он пришел к «большим деньгам» и стал долларовым миллионером, читайте в материале наших коллег из NN.RU.

Юность предпринимателя

Игорь Магазинник родился в Канавинском районе Нижнего Новгорода в 1975 году, когда город еще назывался Горьким, а Советский Союз не ушел в закат истории. В 1991-м он решил уехать из страны — выбор пал на Израиль. В этом помогла международная организация «Сохнут», помогающая евреям переехать на землю обетованную. Там молодой человек быстро адаптировался — по его словам, никаких проблем с этим не возникло.

— В такой стране, как Израиль, шансы [стать своим] всегда есть. Потому что Израиль — это страна эмигрантов, страна, в которой всё время кто-то приезжает, кто-то добавляется. И сейчас, и 10 лет назад, и 20, и 30 лет назад. Поэтому в Израиле как раз шансы стать своим есть, — объяснял Магазинник в беседе с журналисткой Елизаветой Осетинской***.

После окончания школы он попал в ЦАХАЛ. Израильская армия пошла молодому человеку на пользу: там он оказался в технологичном подразделении, а по вечерам и в свободные дни даже подрабатывал программистом — такое вполне возможно из-за специфики службы.

— В израильской армии очень много технологических подразделений, куда отбираются самые подходящие для этого люди. И самые подходящие люди для этих технологических подразделений, видимо, оказываются в том числе и самыми подходящими людьми для того, чтобы после армии основывать стартап и заниматься предпринимательской деятельностью, — делился воспоминаниями Магазинник.

После службы он продолжил работать в IT-индустрии. В конце 90-х его друг Тальмон Марко предложил создать файлообменник. Идея была простая: тогда уже существовал сервис Napster, у которого были серьезные проблемы с законом, и напрашивалось создание альтернативной платформы. Уже в ноябре 1999-го появился iMesh, просуществовавший аж до 2016 года.

По словам Магазинника, в то время никто не думал о монетизации. Основной задачей было привлечение новых пользователей, чего удалось достичь в кратчайшие сроки. Популярность не осталась незамеченной среди больших игроков: компании прилетело два иска от Record Industry Association of America и Motion Picture Association of America из-за нарушения авторских прав. Ситуацию спас Боб Соммер, который имел большой опыт в музыкальной индустрии. Соммер смог уладить вопросы, и сервис вышел из «серой зоны» законодательства.

— Мы попытались вместе с ними создать эту модель, при которой какое-то количество контента продается, например, в некоторых странах, и блокируется для свободного перемещения по Сети, — описывал устройство iMesh предприниматель.

Сейчас сервис уже закрыт, однако вполне реально попользоваться приложением и ощутить, как это было 25 лет назад. Платные подписки на музыку тогдашняя публика не оценила: изобретение слишком сильно опередило свое время. Поэтому на одном лишь стартапе команда решилась не ограничиваться, и после множества проб и ошибок появился Viber.

Мессенджер, в котором не было сообщений

Идея использовать интернет для обычных звонков не была первой — Skype появился еще в 2003-м. Пользоваться им для общения было тяжело. Для звонка надо было зайти обоим пользователям, причем только с ПК, а разница между платными и бесплатными услугами была неясна. Постоянные неудобства коммуникации вынудили команду iMesh заняться разработкой своего приложения.

— Мой партнер Тальмон тогда очень активно перемещался по миру, и проблема созвонов каких-то у нас стояла всегда очень сильно. Это всегда было очень больно, очень неудобно, неприятно. Skype, какие-то другие войп-решения. И поэтому вот эта боль была нам очень близка, — рассказывал Магазинник в интервью.

В 2008-м появился первый iPhone, и ситуация на рынке мобильных устройств кардинально поменялась. По сути он сменил громоздкий и неудобный КПК (компактный персональный компьютер), наконец-то дав платформу с большим потенциалом. Одно но: в первых версиях iOS нельзя было устанавливать приложения, как не было и магазина для их покупки. Спустя пару обновлений ситуация изменилась, и рынок вздохнул по-новому.

Первая версия Viber появилась 2 декабря 2010 года только для Израиля. Никто не ожидал резкого старта, и даже при ограничениях в 50 тысяч зарегистрированных пользователей серверы компании не выдержали. Успех пришел без рекламы: всему причиной сарафанное радио.

— Если в первый день были сотни человек, то во второй уже тысяча, а потом уже было и пять, и десять тысяч, а через несколько дней мы поняли, что, если хотим контролировать этот процесс, нужно просто открываться на весь мир, — признался предприниматель.

Что можно было делать в первой версии Viber? Во-первых, звонки. В то время рекламный лозунг Free your calls! («Сделай бесплатными свои звонки») имел реальную силу. Подобного функционала не было ни у кого, правда, и у Viber были недостатки — например, не было возможности обмениваться сообщениями. Хоть реализовать текстовую переписку гораздо проще, чем звонки по интернету, но эта фишка появилась гораздо позже. Команда вместе с Магазинником торопилась выпустить свой продукт быстрее, поскольку появление подобных решений у конкурентов было не за горами.

Продажа Viber — выгодно ли?

Шли годы, и сервис продолжал развиваться. Вопрос о продаже встал еще в 2013-м, и команда пыталась найти инвестора. В январе 2014-го японская компания Rakuten начала переговоры по покупке — всех договоренностей, по словам Магазинника, удалось достичь буквально за пять дней. В феврале сделка уже была завершена, а основатели обогатились на 900 миллионов долларов. Магазинник получил согласно своим опционам — 50 миллионов долларов.

Много это или мало? Например, Facebook* выкупил WhatsApp** за 19 миллиардов долларов. Такая сумма была выставлена, по мнению Магазинника, из-за страха конкуренции. Молодая аудитория начала массово покидать соцсеть, и в Facebook* решили обезопасить свою платформу, выкупая непрямых конкурентов.

Решение о продаже Viber за столь «крохотную» сумму уроженцу Нижнего Новгорода не кажется чем-то ошибочным. По его мнению, лучше условий не было — если бы команда промедлила, то были бы риски вообще не найти подходящих инвесторов, так как с Facebook* «никто конкурировать не хочет».

Руководящую должность после продажи Viber Магазинник покинул не сразу, лишь спустя полтора года. Подобные явления довольно редки, поскольку новые владельцы, как правило, стараются поставить во главу угла «своих людей». Решение об уходе из своего детища Магазинник объяснял рабочими условиями:

— Почему ушел? Во-первых, у меня не было никакой мотивации для того, чтобы оставаться. Во-вторых, как выяснилось, японские компании немного не понимают, как мотивировать своих неяпонских сотрудников.

Что было дальше

На одном мессенджере Viber история успешного предпринимателя с нижегородскими корнями не заканчивается. Магазинник не ушел из компании в пустоту — старые коллеги и друзья занялись новым стартапом. Команда чувствовала модные веяния и вовремя создала сервис для вызова такси Juno. Однако успех, подобный мессенджеру, их не постиг — конкурировать с другими сервисами было практически невозможно: Uber до сих занимает лидирующие позиции вне России, являясь фактически монополистом.

В 2017 году Магазиннику и Тальмону Марко удалось продать этот сервис за 200 миллионов долларов компании Gett. Однако это не покрыло все расходы, и друзья ушли в минус.

— Это совсем не Viber. Это было в тот момент, скорее, вынужденное решение. Мы очень надеялись, что сможем продолжать развивать компанию внутри Gett и получим сильного партнера, с помощью которого сможем более успешно воевать с такими конкурентами, как Uber и Lyft. Так это и началось. Но в результате руководство Gett решило, что они будут уходить с американского рынка, — объяснил провал Магазинник.

Примерно тогда в бизнес-среде пошли разговоры об альтернативном топливе — водороде. Спустя два года после продажи Juno Игорь Магазинник вложил деньги в стартап H2Pro, занимавшийся развитием технологий по производству дешевого водорода. Однако просто сидеть без дела не собирается:

— Потому что я не инвестор. Мне нравится делать, создавать компании, а не инвестировать в них. Мне это больше нравится, чем вкладывать деньги, — рассказывал Игорь Магазинник в одном из последних интервью.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

*** Елизавета Осетинская признана иноагентом в РФ.

Взято Источник

15.03.2024