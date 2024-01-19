Александр Гудков Фото: @gudokgudok*

Создатель нашумевшего клипа “Я узкий” уехал из России еще в 2022 году. Позже появились сообщения, что шоумена могут привлечь к уголовной ответственности за его пародию

Бывший участник шоу Comedy Woman и телеведущий Александр Гудков приехал в Россию, сообщает URA.RU.

По словам очевидца, комика заметили в московском аэропорту Шереметьево. Почему юморист вернулся в страну, пока неизвестно.

Сам артист свой прилет никак не прокомментировал.

Напомним, что против Александра Гудкова могли возбудить уголовное дело из-за его клипа “Я узкий”, который является пародией на песню Шамана “Я русский”. В Гражданском комитете России увидели в ролике “попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов” и написали заявление в следком.

На фоне разгоравшегося скандала шоумен покинул Россию в конце 2022 года. В СМИ писали, что он уехал в Турцию, а позднее в Узбекистан.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда