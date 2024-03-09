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Угадайте советский фильм по кадру: смотрим кино о космосе

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Тест в честь юбилея одного известного космонавта

9 марта 2024, 16:0056Написать комментарий

Угадайте советский фильм по кадру: смотрим кино о космосе

Даже если бы Гагарин, которому сегодня исполняется 90 лет, очень хотел рассказать советским режиссерам все детали своего полета, ему бы не разрешили. СССР стремился минимизировать любые утечки информации, позволившей ему победить в космической гонке. Поэтому постановщики не могли снимать о космосе подлинно исторические кино. Сюжеты пришлось сочинять, благо на выдумку советские режиссеры были очень богаты. А вы помните что-то из советской космической фантастики? Давайте проверять.

Взято Источник
09.03.2024

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