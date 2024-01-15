Новое здание начали возводить в центре краевой столицы, недалеко от сквера на улице Приречной. Для строительства будет использована “теплушка” – временное тентовое укрытие для гидро- и теплоизоляции

На улице Чехова, 5 (в районе пересечения с улицей Максима Горького) приступили к строительству элитного гаражного комплекса. Его выполнят из красного кирпича, а фасады украсят колоннами и арочными фальш-окнами. По настоянию градостроительного совета объект “усадят” ближе к красной линии, чтобы он отвечал главным принципам застройки исторического центра города. Когда здание примет запроектированный вид и чем будет наполнено, читайте в материале “Толка”.

Брутальная архитектура на “писательской” улице

Взято отсюда