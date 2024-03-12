Уголовно-исполнительная система России отмечает 145-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 145-летнему юбилею Уголовно-исполнительной системы России «Служу России, служу Закону!» прошло 12 марта в концертном зале «Сибирь» в Барнауле. Сотрудников службы исполнения наказаний поздравили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Вы – важное звено правоохранительной системы региона. Основная цель вашего труда – возвращение обществу законопослушного гражданина. Ваша работа – это не только добросовестное выполнение поставленных руководством задач, но и ответственность за судьбы других людей. Особенно важно, что, обеспечивая исполнение уголовных наказаний, вы также уделяете значительное внимание социальной адаптации граждан, нарушивших закон, возвращаете их в социум, приспосабливаете к жизни в новом обществе, а, следовательно, параллельно решаете и вопросы рецидивной преступности», – обратился Александр Романенко к сотрудникам УФСИН.

Александр Романенко отметил, что сегодня работа силовых ведомств ответственна и важна как никогда. «Исключение возможных происшествий, возвращение к нормальной жизни оступившихся граждан, работа по профилактике и предотвращению преступлений – можно назвать целый спектр стоящих перед вашим ведомством задач. И эти задачи решаются профессионально и оперативно, в полном объеме и в надлежащие сроки», – подчеркнул спикер.

Председатель АКЗС сообщил, что во исполнение задачи по профилактике преступности краевым парламентом в конце прошлого года принят закон об общественных наставниках для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасной ситуации. Эта мера поможет обеспечить адресную работу с подростками, находящимися в группе риска.

Система исправительных учреждений является и одной из существенных отраслей экономики. В 2023 году промышленным сектором уголовно-исправительной системы произведено продукции и оказано услуг на сумму более чем 600 млн рублей.

Александр Романенко вручил Благодарственные письма АКЗС сотрудникам ведомства – Елене Мельниковой и Евгению Южакову.

Справка:

Одно из первых упоминаний об уголовно-исполнительной системе на Алтае датируется 1775 годом, когда на Колывано-Воскресенский рудник были доставлены участники восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Сегодня в структуру УИС Алтайского края входят девять исправительных учреждений, два следственных изолятора, два лечебно-исправительных учреждения и краевая туберкулезная больница. Действуют пять исправительных центров.