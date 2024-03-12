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Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 145 лет

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Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 145 лет

Она появилась 12 марта 1879 года.

Сегодня в Алтайском крае девять колоний разного режима содержания осуждённых – от общего до особого. Есть среди них и лечебные учреждения. Например, краевая туберкулезная больница №12. На днях она тоже отметила юбилей, 60 лет со дня основания. На первый взгляд, это обычная больница. Но за окнами – колючая проволока, а за врачами и пациентами пристально следят. Потому, что лечат здесь преступников, приговорённых судом к лишению свободы. Экстренных и плановых пациентов сюда везут из всех девяти исправительных колоний края. Елена Ветхоловская, заместитель начальника филиала Краевой туберкулёзной больницы №12 УФСИН России по Алтайскому краю рассказала, что здесь есть несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, отделение психиатрии, туберкулёзно-лёгочное отделение и отделение реанимации. По запросу, приезжают и врачи, которые проводят более узкие консультации и оперативные вмешательства. В больнице есть многофункциональная рентген-установка и цифровой флюорограф. А недавно появился автоматический биохимический анализатор – он позволяет проводить исследования быстрее и качественнее. Больница и в былые годы не отставала от технического прогресса, вспоминают ветераны учреждения. Владимир Андреев руководил КТБ-12 с конца 70-х до начала 90-х. Говорит, работать в больнице за колючей проволокой было престижно. Штат набирали из лучших врачей. А Светлана Пилипенко отработала в спецбольнице почти полвека медсестрой. Вспоминает, что раньше осуждённых было больше – в учреждении действовало 550 коек. Сейчас чуть больше 200. Да и поводы обращения к врачу отличались. Сейчас здесь никто не дерётся – в каждом помещении больницы установлены камеры наблюдения. Их в режиме нон-стоп отсматривают операторы. Следят за соблюдением режима дня, формой одежды осуждённых, их общением с медиками. В случае ЧП, сотрудники дежурной смены прибывают менее, чем за минуту. Так что, за содержанием и состоянием пациентов этой особенной больнице следят не только медики, но и почти 250 сотрудников службы исполнения наказаний. А по всему краю их штат насчитывает больше 3500 человек.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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