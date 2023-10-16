16.10.2023

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Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбудили в Бийске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Преступник выкинул из окна кошку.

Источник фото: unsplash.com

5 июня бийчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, сбросил из окна пятого этажа кошку.

Животное, несмотря на усилия волонтеров, обеспечивавших ее лечение в ветклинике, через несколько дней погибло от полученных повреждений.

Бийчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края .

город Горняк

Взято отсюда

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