Фотокорреспондент “Толка” побывал в доме №70б на улице Партизанской, где накануне зафиксировали резкое ухудшение состояния конструкций здания

Спасатели и полиция находятся в настоящее время у дома №70б на улице Партизанской в центре Барнаула. Накануне стало известно о резком ухудшении состояния конструкций этого здания. Городские власти приняли решение о введении режима повышенной готовности.

По данным мэрии краевой столицы, 15 января в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступило сообщение об образовании трещины в стене указанного многоквартирного дома.

Взято отсюда