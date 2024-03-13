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Угрозы и поваленная в барнаульском подъезде елка довели новосибирца до суда

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Угрозы и поваленная в барнаульском подъезде елка довели новосибирца до суда

Кадр видео из подъезда Фото: Инцидент Барнаул

Поездка в Барнаул закончилась для мужчины уголовным разбирательством. Материалы дела уже передали на рассмотрение в суд Индустриального района

33-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством женщине, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Речь идет о резонансной истории, которая началась с поваленной в подъезде новогодней елки.

В конце января обвиняемый с товарищем приехали в Барнаул к друзьям. На это время они сняли квартиру. Днем мужчины отдыхали, а вечером в алкогольном опьянении пришли в арендованное жилье. В подъезде дома новосибирец из хулиганских побуждений пнул искусственную ель, поставленную жильцами. На следующий день он увидел, что видеозапись с его пьяной выходкой разлетелась по соцсетям.

“С целью устрашения мужчина стал писать в аккаунт личной страницы жительницы дома, разместившей запись в публичном пространстве, слова угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в отношении ее и близких родственников, требуя удалить видеозапись. Потерпевшая восприняла реально слова угрозы со стороны обвиняемого, после чего обратилась в правоохранительные органы”, – сообщили в следкоме.

Инцидентом заинтересовался даже глава СКР Александр Бастрыкин. В итоге мужчина извинился за угрозы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

С утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением материалы направили в суд.

Взято отсюда

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