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Ух, холодная: крещенские купания начались в Барнауле. Фото

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На главной купели города на реке Оби все желающие 19 января могут принять участие в крещенских купаниях. На месте дежурят представители экстренных служб

Барнаульцев и гостей города, желающих окунуться в холодную воду на Крещение, начали пускать к купели на реке Оби, сообщает с места событий корреспондент “Толка”.

Напомним, что ранее митрополит Сергий провел здесь чин освящения воды. Этому предшествовала Божественная литургия в Знаменском монастыре и традиционный крестный ход.

В настоящее время всех, кто хочет окунуться в купель, пускают небольшими группами в целях соблюдения мер безопасности.

Взято отсюда

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