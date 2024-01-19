На главной купели города на реке Оби все желающие 19 января могут принять участие в крещенских купаниях. На месте дежурят представители экстренных служб

Барнаульцев и гостей города, желающих окунуться в холодную воду на Крещение, начали пускать к купели на реке Оби, сообщает с места событий корреспондент “Толка”.

Напомним, что ранее митрополит Сергий провел здесь чин освящения воды. Этому предшествовала Божественная литургия в Знаменском монастыре и традиционный крестный ход.

В настоящее время всех, кто хочет окунуться в купель, пускают небольшими группами в целях соблюдения мер безопасности.

Взято отсюда