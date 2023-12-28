«Уйду на дачу и умру»: пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры

Когда-то она сама переписала честно заработанное жилье на четырех внуков

В небольшой двухкомнатной квартире по ул. Красноармейская, 174 больше не звучит детский смех. Одна из комнат просто закрыта, во второй осталась одинокая пожилая женщина, Татьяна Табакаева. 18 июня 2021 года от серьезного заболевания умерла ее дочь, и бывший зять забрал четырех детей: одного своего и трех усыновленных. А позже стал разными способами добиваться того, чтобы 74-летняя женщина как можно скорее покинула квартиру, на которую она заработала честным трудом. Считанные дни до Нового года, а бийчанка вот-вот может оказаться на улице.

Три плюс один

На старом серванте стоят фотографии всех четырех любимых внуков. Сил, чтобы протереть карточки от пыли, у Татьяны Васильевны уже нет. Она машинально распихивает свои небольшие пожитки по пакетам и сумкам. По решению суда, она должна покинуть квартиру, которую когда-то называла «своей» до наступления 2024 года.

– У Гали от первого брака трое детей, от второго – одна девочка, Милана. Когда они развелись, в 2017 году мы с дочкой переехали из Бийска в Алейский район, поселок Краснодубровский, чтобы он детей не терроризировал. Бывший зять тогда алименты не платил, нигде не работал, жил у матери, – рассказывает свою версию событий Татьяна Табакаева.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Сейчас мужчина, являясь законным опекуном детей, проживает с ними в доме в частном секторе. Ребята с бабушкой не виделись давно, их новые взрослые, по ее словам, не только против того, чтобы они встретились, но и не разрешают детям принимать от бабы Тани подарки.

– После развода дочки мы уехали с детьми в поселок, хорошо там жили. Они ходили в школу, учились нормально. Потом, когда Галя умерла, зять их забрал: Егор и Катя только в школу пошли, Настенька в пятый класс, получала только «4» и «5», Милана, его родная дочь, совсем малышка была, – вспоминает Татьяна Васильевна.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Отец первых трех детей умер, и в воспитании внуков бабушка принимала самое активное участие, растила с пеленок. С Егоркой, у которого были проблемы по развитию речи, занималась по специальным книжкам. Дочь Галя ездила с мальчиком в Барнаул на лечение, речь постепенно восстанавливалась, внук освоил чтение и письмо.

Сейчас, насколько известно отчаявшейся женщине, Егора и свою родную дочь зять отдал в интернат, утром привозит, вечером – забирает. Есть у него, как она считает, и планы на квартиру, которая когда-то принадлежала Татьяне Табакаевой и ее дочери Гале.

«Детская» квартира

Квартиру в доме по адресу ул. Красноармейская, 174 Татьяна Табакаева получила от бийской конторы «Скотоимпорт», где она проработала почти 18 лет. Прошла путь от простого бухгалтера до старшего специалиста материальной группы.

– Мы жили здесь все вместе: мой муж, дочь и ее дети от первого брака. 1 апреля 1976 года в селе Красный яр, Советского района, мужа убили. В 2012 году пришел второй зять, он был прописан по другому адресу. Всех детей дочки мы, конечно же, прописывали здесь, а моя доля составляла изначально 1/3, – рассказывает свою запутанную историю Татьяна Васильевна. – Потом я сильно заболела, и уже думала, что не выдержу, и тогда приняла решение переписать свою долю на детей – пусть они останутся здесь.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Через некоторое время заболела сама Галина. Понимая, что ее может не стать в любой момент, мама и дочка пришли, как им тогда показалось, к разумному решению. Галя свою долю также переписала на четырех детей. Все решения были законным образом закреплены в конторе у нотариуса.

– Она решила так сделать потому что уже сильно болела, и не хотела, чтобы квартира досталась мужу, – пытается объяснить Татьяна Табакаева. – Она мне сказала: «Я понимаю, ты из последних сил, но будешь биться, чтобы дети остались в этой квартире, и она принадлежит детям!». Мы думали, что когда дети закончат школу, из поселка переедем в свою квартиру, и будем здесь жить.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Но их планам не суждено было сбыться: после смерти Галины зять забрал всех детей, первых трех на основании того, что когда начинал жить с бывшей женой, их усыновил.

– Детей я с тех пор не вижу, в суде они говорят про меня неправду: что я их избивала, не кормила, в школу не пускала, – рассказывает пенсионерка. – А бывший зять сразу подал в суд, чтобы выселить меня из этой квартиры.

Не ваша доля

Изначально, после рассмотрения непростого дела, Бийский суд разрешил Татьяне Васильевне остаться по этому адресу на 10 лет. Тогда зять подал апелляцию в Барнаул, и срок сократили до одного года. Уже с 6 октября Татьяна Васильевна незаконно занимает площадь жилого помещения.

– Я послала жалобу в Бийский городской суд, чтобы меня оставили в этой квартире. Живу я в одной комнате, как мне и присудили, – оправдывается она. – Бывший зять и травил меня, и душил несколько раз, изжить хочет.

Женщина хочет добиться двух вещей: остаться в одной из комнат квартиры, и главное – встретиться с внуками.

– Хочу видеть детей! – Татьяна Васильевна тяжело всхлипывает, больше не в силах сдерживать слезы. – Считаю, что бывший зять их использует, и они ему не нужны. Думаю, что они его боятся, потому со мной не разговаривают, связь не поддерживают. В опеке только обещают ­, что поговорят с ним, но ничего не делают.

Пожилая бийчанка под Новый год осталась без квартиры Фото: Анна Сабанова

Пожилой бийчанке, ослабленное здоровье которой ухудшается, остается только «везде жаловаться». За квартиру, которую она исправно платит с пенсии, сил бороться уже нет.

– Как-то ее бывший зять даже газом травил, – рассказывает соседка Людмила Мерзликина. – Мы дома были с внучкой, почувствовали, что дышать трудно стало. Принюхались – газ! А у нас же в доме электрические плиты. Открыла дверь в подъезд, чтобы узнать, что случилось. Выхожу, а у соседки бабы Тани открыта дверь и оттуда ужасно пахнет газом. Мужчина стоит на лестнице, и на вопросы, что случилось, не отвечает. Вызвали полицию, приехали сотрудники, мы все выходили, со всей площадки, давали показания. Это ее квартира-то, бабуличкина. Знаю, что она ее потом внукам отписала. Ничего про нее плохого не скажу: она все время с ними нянчилась, во всем им помогала. У нее есть еще развалюшка какая-то на даче, летом она туда уезжала, жила, а зимой здесь все время.

«Развалюшка» на даче принадлежит брату Татьяны Васильевны, и жить там, конечно же, просто опасно.

– Суд поставил точку, что мне здесь нельзя оставаться, уже собираю вещи, – говорит Татьяна Табакаева. – Не знаю, куда идти. На дачу пойду, там и умру.

По просьбе редакции «БР», 25 декабря 2023 года Татьяну Табакаеву по месту проживания посетили специалисты КГКУ УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам совместно со специалистом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска»:

– Татьяна Васильевна проконсультирована о возможности получения социальных услуг в форме надомного социального обслуживания, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также получения срочных социальных услуг. От предложенных услуг дома-интерната Татьяна Васильевна категорически отказалась, но изъявила желание получить срочные социальные услуги в виде юридической помощи. В связи с чем, Татьяна Васильевна записана на прием к юристу в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска».

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Взято отсюда