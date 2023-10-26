Уже в эту субботу жители Алтайского края смогут увидеть затмение кровавой Луны 

Данное явление происходит из-за погружения части Луны в самую темную часть тени Земли.

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28 октября ночное небо над Алтайским краем украсит частное лунное затмение. Оно станет самым глубоким затмением до 2025 года и совпадет с полнолунием.

Данное явление происходит из-за погружения части Луны в самую темную часть тени Земли. Поэтому край спутника будет выглядеть затемненным.

Более того, затмение совпадет с октябрьским полнолунием, которое называют кровавой Луной. Так, завораживающим видом полной Луны жители региона смогут любоваться целых три дня.

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