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Уже завтра наши футболисты отправятся на сборы в Новороссийск

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Уже завтра наши футболисты отправятся на сборы в Новороссийск

Автор: Пресс служба

Футболисты будут тренироваться в двухразовом режиме, а также проведут 4 товарищеских матчах. Три соперника уже известны — Сокол из Казани, Орёл и новороссийский Черноморец. С заключительным спарринг партнёром на данный момент договоренности нету, но работа идёт.

Ну и, конечно, знакомим вас с составом на эти сборы. В принципе, это можно сопоставить с заявкой на сезон, т.к если и изменения будут, то будут небольшие.

Взято отсюда.

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