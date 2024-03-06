США полагают, что у Украины есть “план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя”, заявил представитель госдепа

США считают, что у Украины заготовлены военные “сюрпризы” для России, и ждут результатов их применения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя госдепартамента Мэттью Миллер.

“Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты”, – заявил Миллер на брифинге для журналистов.

Сотрудник госдепа отметил, что США полагают, что у Украины есть “план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя”.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что спецоперация – вынужденная мера, поскольку России “не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно”.

Несмотря на тридцатилетние попытки договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, в ответ России приходилось сталкиваться либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам нашей страны, подчеркнул Путин.

погода в районе , погода в самое ,

Взято отсюда