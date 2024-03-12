Украина потребовала Грузию остановить авиасообщение с Россией

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Большинство требований властей Украины основано на отношениях Грузии и России. Кроме того, они потребовали освободить Михаила Саакашвили

Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения с Украиной. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия, передает РИА Новости .

Вторым условием депутат назвал освобождение Михаила Саакашвили. Также он потребовал “прекращения помощи” Москве в якобы уклонении от санкций. По его словам, тогда “нормализация отношений будет проходить легко”.

Напомним, что бывший президент Грузии Саакашвили находится в заключении . На родине против вернувшегося с Украины политика возбудили сразу несколько уголовных дел.

Взято отсюда.

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