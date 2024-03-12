Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Утром регион также атаковали беспилотники

12 марта 2024, 15:3349Написать комментарий

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсанты пытались сегодня прорваться в регион.

— С утра идут обстрелы населенного пункта Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Стрелковый бой был, но никакого прорыва обороны не было, — сообщил Старовойт у себя в телеграм-канале.

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Видео: Роман Старовойт / T.me

Кроме того, этим утром Курскую область атаковали 11 беспилотников, в регионе звучали сигналы ракетной опасности.

— До сих пор не снята еще ракетная опасность, — отметил Старовойт. — Ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны.

Курская область была одним из регионов, которые этой ночью атаковали украинские беспилотники — в общей сложности дроны появились в девяти областях. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 25 БПЛА.

Например, в Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу «Лукойла» в Кстовском районе. Беспилотник рухнул на территорию предприятия, из-за чего загорелась одна из установок по переработке нефти.

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12.03.2024