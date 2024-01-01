Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинский политолог: соцопросы показывают, что Украина уже проиграла

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинский политолог: соцопросы показывают, что Украина уже проиграла

Украинцы испытывают гораздо большее доверие к информации из каналов в Telegram, чем к СМИ. При этом в мессенджере доминируют медиа РФ

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что данные соцопросов свидетельствуют о провале Украины в информационной войне с Россией, пишет “РТ на русском”.

Так, в ходе интервью YouTube-каналу “Новини.LIVE” Бортник пояснил, что соцопросы на Украине указывают на заметное снижение доверия народа к пропаганде в СМИ.

Сейчас украинцы испытывают гораздо большее доверие к информации из каналов в Telegram, причем в данной социальной сети доминируют именно российские медиа, отметил Бортник.

“Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы”, — заявил он.

Ранее бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько сообщил, что командование ВСУ провалило контрнаступление из-за того, что Киев сделал основной упор на пропаганду, а не на реальные успехи на фронте.

Украинский политолог Вадим Карасёв в свою очередь считает, что Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.

погода рп5 точная погода на 10 ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix