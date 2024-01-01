Украинцы испытывают гораздо большее доверие к информации из каналов в Telegram, чем к СМИ. При этом в мессенджере доминируют медиа РФ

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что данные соцопросов свидетельствуют о провале Украины в информационной войне с Россией, пишет “РТ на русском”.

Так, в ходе интервью YouTube-каналу “Новини.LIVE” Бортник пояснил, что соцопросы на Украине указывают на заметное снижение доверия народа к пропаганде в СМИ.

Сейчас украинцы испытывают гораздо большее доверие к информации из каналов в Telegram, причем в данной социальной сети доминируют именно российские медиа, отметил Бортник.

“Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы”, — заявил он.

Ранее бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько сообщил, что командование ВСУ провалило контрнаступление из-за того, что Киев сделал основной упор на пропаганду, а не на реальные успехи на фронте.

Украинский политолог Вадим Карасёв в свою очередь считает, что Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.

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Взято отсюда