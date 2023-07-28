Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

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Харлан заявила, что после дисквалификации она “кричала от боли”. По словам украинского депутата, она согласовала отказ от рукопожатия с руководством международной федерации

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ пожать руку спортсменке из Барнаула после боя. Анна Смирнова почти час простояла на дорожке, чтобы завершить бой согласно правилам, сообщает ТАСС.

Харлан победила Смирнову в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях со счетом 15:7. Россиянка выступала в нейтральном статусе. После ухода украинской спортсменки с дорожки фехтовальщице из Барнаула даже предоставили стул для ожидания.

Рукопожатие после поединка является обязательным для всех участников соревнований. Этот пункт есть в правилах Международной федерации фехтования.

Смирнова подала протест, однако рефери его отклонили и Харлан вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала украинскую спортсменку, и теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев, сообщает “Газета.ru”.

Российская саблистка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована. Федерация фехтования Украины решила обжаловать это решение, сообщает “Матч ТВ”.

“Между Ольгой и руководством Международной федерации была договоренность об отсутствии рукопожатия после поединка”, – заявил депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Жан Беленюк.

Харлан рассказала, что “действовала своим сердцем”, когда отказалась пожимать руку российской спортсменке:

“Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли”, – сказала она.

Возлюбленный украинской фехтовальщицы двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле также прокомментировал скандал с ее дисквалификацией. Он заявил, что гордится своей девушкой.

“Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы! Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждет, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог”, – написал Самеле на своей странице в социальных сетях.

32-летняя саблистка Ольга Харлан завоевала золотую (2008) и серебряную (2016) медали на Олимпийских играх в командном турнире. На ее счету две бронзовые награды в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Также она 15 раз становилась призером чемпионатов мира.