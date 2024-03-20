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Укусил официантку за ногу: актер “Пацанов” устроил дебош в Новосибирске

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Укусил официантку за ногу: актер "Пацанов" устроил дебош в Новосибирске

Актер укусил официантку за ногу за отказ уехать проводить время с ним

Звезда фильма “Слово пацана” и “По щучьему велению” Никита Кологривый укусил официантку одного из новосибирских ресторанов. Историю рассказывает “Российская газета”.

Сообщается, что Кологривый отдыхал в ресторане в ночь с 18 на 19 марта, где выпивал спиртные напитки. По имеющимся данным, спустя некоторое время актер предложил одной из официанток вступить с ним в близость. Девушка отказала, в ответ он укусил ее за ногу.

В сети распространилось видео из ресторана с записью происшествия. Камеры видеонаблюдения ресторана засняли, как актер толкает и бодает головой людей, пытающихся его утихомирить, а потом ходит по помещению с голым торсом. 

Также в Новосибирске после встречи с фанатами в кинотеатре “Победа” Никита Кологривый устроил скандал из-за того, как была организована встреча гостей. Актер громко высказал претензии к руководству, собираясь покинуть кинотеатр.

Тем временем Никиту Кологривого успели окрестить самым вредным и завистливым российским артистом. Его называют “душнила”, “неадекват”, “токсик”, “выскочка”, “зазнайка”.

погода на 3 , погода село район ,

Взято отсюда

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