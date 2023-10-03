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Улицы Барнаула 2 октября парализовали утренние пробки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Автомобили, пробка Фото: unsplash.com

В понедельник улицы краевой столицы вновь оказались забиты транспортом. На некоторых участках ситуацию осложнили аварии

Утром 2 октября в Барнауле наблюдаются пробки силой восемь баллов. Об этом свидетельствуют данные 2 Гис.

Улицы Барнаула 2 октября парализовали утренние пробки

Пробки в Барнауле Фото: 2Гис

Так, в центре города транспорт застрял на улице Молодежной, проспекте Красноармейском, а также на проспекте Ленина в районе площади Октября. Ситуацию осложнило ДТП, которое произошло на улице Молодежной в районе театра драмы.

Традиционно автомобилисты не могут проехать по проспекту Калинина, улицам Профинтерна и Цеховой, а также по улице Северо-Западной (между проспектами Ленина и Калинина).

В спальных районах также сложилась непростая транспортная обстановка. Движение парализовано на шоссе Ленточный бор, улице Власихинской (в районе улицы Попова, а также на участке от кольца в районе ТЦ “Волна” и до Павловского тракта), на Павловском тракте, улицах Советской Армии, Юрина (от ул. Попова до ул. Малахова), Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Юрина), а также на улице Солнечная Поляна (от ул. Энтузиастов до ул. А.Петрова и от ул.Юрина до пр. Космонавтов).

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