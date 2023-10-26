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Улицы Барнаула вечером поглотили пробки в 9 баллов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пробки. Барнаул Фото: Толк

Дорожную ситуацию в городе осложняют дождь, ветер, ухудшение видимости и аварии. Сила пробок в вечернее время достигла девяти баллов

Вечером 26 октября улицы Барнаула сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные 2Гис.

Улицы Барнаула вечером поглотили пробки в 9 баллов

Пробки Фото: 2Гис

Так, судя по картам, проспект Ленина парализован по направлению от Речного вокзала к площади Октября. Также горожане пытаются покинуть центр по проспектам Комсомольскому, улицам Молодежной, Гоголя и Челюскинцев. Нечетная сторона проспекта Калинина также практически обездвижена.

Традиционный затор наблюдается на проспекте Строителей по обоим направлениям. Автомобилисты в комментариях подбадривают друг друга, напоминая, что скоро откроют мост на Новом рынке.

Кроме того, автомобилисты пытаются объехать пробки по улицам Загородной и шоссе Ленточный Бор.

В спальных районах ситуация похожая. Горожане не могут проехать по улицам Власихинской, Попова, Трактовой, Малахова (от Павловского тракта до Э.Алексеевой), Павловскому тракту и Солнечной Поляне (в районе Павловского тракта, от Юрина до пр. Космонавтов).

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