Трехдневное голосование, состоявшееся как в нашем регионе, так и во всех остальных субъектах России, уже называют историческим

Три последних дня в Алтайском крае прошли под знаком президентских выборов. Окончательные итоги еще подводятся, но уже ясно, что безусловным лидером политической гонки стал действующий глава государства Владимир Путин, которого непосредственно в нашем регионе поддержало более 80% избирателей, принявших участие в голосовании.

Для Алтайского края, как, впрочем, и для России в целом, эти выборы стали историческими – впервые президента выбирали в течение трех дней.

Все это время редакция “Толка” пристально следила за тем, как проходит избирательный процесс, а наши фотокорреспонденты посетили множество пунктов для голосования.

Какими были эти выборы – смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Взято отсюда