Константина приговорили к девяти годам тюрьмы

28 февраля 2024, 08:0068Написать комментарий

Елена Падун из Барнаула регулярно жаловалась на побои мужа, однако полиция не реагировала. Даже после развода Константин не прекратил издевательства. В начале января 2023 года во время очередного конфликта он задушил бывшую жену. Двое детей Падуна остались без матери. 26 февраля этого года в Ленинском районном суде вынесли приговор Константину. Рассказываем, как прошло последнее слушание и что о семейной жизни говорил убийца.

Полный аншлаг

Журналисты краевых изданий собрались у Ленинского районного суда утром 26 февраля. Здесь должен завершиться громкий процесс, за которым алтайские СМИ следили больше года.

Дело Падуна рассматривали дважды. Первый процесс начался еще в январе 2023-го и шел до июля. В последний момент приговор перенесли и вернули материалы прокурору из-за нестыковок в документах.

Их передали судье Ирине Завьяловой в январе этого года. 19 февраля прокурор запросил для подсудимого девять лет и десять месяцев колонии строгого режима. При этом срок предложил считать с 8 января 2023 года.

Во время прений подсудимый заявил, что не готов озвучить свою версию событий.

— Время он попросил исходя из того, что выступил прокурор и выступила представитель потерпевшей. Но, скажем так, большой объем информации. Необходимо было обдумать всё, что было сказано. Ну и, соответственно, в своих прениях он [Падун] также будет давать оценку сказанному стороной гособвинения. С некоторыми моментами, указанными стороной обвинения, он не согласен. Ему надо подготовиться, чтобы высказать свою позицию, — объяснял адвокат Виталий Алексеев.

Двадцать заявлений о побоях

На заседании 26 февраля Падун говорил почти час. Доказывал, что убивать бывшую жену не хотел. Просто так получилось. И домашним тираном он никогда не был.

— Доводы многих свидетелей о том, что я отказывался от переезда, чтобы оставаться в одной квартире и мучать ее, что бил головой о стену, оскорблял при детях, — все эти доводы не соответствуют действительности.

Но однажды Константин всё-таки получил «административку» за побои. Однако Падун утверждает, что Елена била себя сама. Всё это Константин говорил, повернувшись к судье, прямо ей в глаза.

— Я не бил Елену. Тот единственный случай, когда меня признали виновным по административной статье за побои… Я предоставил видеозаписи, что она сама себе наносила эти травмы. Но в одном из многочисленных этих заявлений суд признал меня виновным, — говорил Константин. — <…> Синяки были на таких местах, в которые не бьют, — на ногах, руках.

Те двадцать заявлений, которые Елена подавала в полицию из-за побоев мужа, Константин назвал ложными. Якобы мать его детей специально обращалась в органы, «чтобы очернить» супруга.

— Адвокат Мерубова утверждает, что это является доказательством умысла на заведомо умышленное убийство. То, что на меня были написаны заявления, и по ним дан отказ. Один раз меня признали виновным, а в остальные случаи был дан отказ, поскольку сотрудники полиции приезжали, проверяли все факты. Я показывал им видеозаписи. То есть, ну она [Елена] просто пыталась меня так оклеветать, очернить, и все эти множество заявлений были ложные. Также свидетелям она рассказывала какие-то истории, якобы это я ее избивал. Жаловалась, что я ее снимаю на видео. Это был мой единственный способ защититься от этих ложных доносов. В таких условиях мне было тяжело находиться.

По версии пострадавшей стороны, Константин не помогал супруге с воспитанием и содержанием детей. Тратил деньги на азартные игры.

Константин утверждал, что это всё неправда. С детьми у него были якобы хорошие отношения. С ними он всегда играл и гулял. Его часто видели на детской площадке. Ни о каких оскорблениях в сторону жены при детях и речи быть не могло.

— Елена не могла сама носить тяжелые продукты. Я каждый день домой с двумя большими пакетами приходил. Елена часто просила переводить ей деньги за какие-то траты. Мы делили 50 на 50. Это всё можно подтвердить через «Сбербанк онлайн». Но сейчас у меня нет такой возможности, поскольку я нахожусь в изоляторе.

Пара развелась еще в 2022-м, но Константин остался жить с детьми и экс-женой. Конфликты между бывшими супругами продолжились. Падун рассказывает, что Елена изменяла ему еще в браке.

— Она начала встречаться с Василием Воеводой в конце 2021-го. У них уже тогда близкие отношения были, а не в 2022-м, после развода. Они уже тогда на людях целовались.

Константин утверждает, что Елена жаловалась новому возлюбленному на супруга. И Воевода якобы сломал Падуну нос.

«В спорте тоже применяется удушающий прием»

Еще Константин говорил, что Елена расточительно относилась к деньгам, которые он зарабатывал отделочником. Падун привел в пример неудачный ремонт в квартире, бригаду нашла его жена. Про этот эпизод Падун рассказывал минут 15. Пока его не остановила судья Завьялова: «Про ремонт нам не надо рассказывать. Говорите, пожалуйста, по существу. Мы тут рассматриваем дело об убийстве».

Помимо бывшей жены, Константин жаловался и на здоровье. Якобы у него кровотечение, а помощь до сих пор не оказали.

— Как вы себя чувствуете? Вам трудно принимать участие в процессе? — спросила судья Завьялова.

— Конечно, приходится принимать участие. Уже год принимаю.

— Вы перед этапированием [в суд] к врачу обращались?

— Фактически сейчас обращаюсь.

— Не сейчас, а перед этапированием.

— Не знаю.

— Вы к врачу обращались?

— Обращался, конечно.

— Когда?

— Не помню.

Но Константин точно помнит, что бывшую жену начал душить в собственной квартире, чтобы успокоить. Ведь, по его словам, Елена сама кинулась на него в ночь на 5 января 2023 года.

— В спорте тоже применяется удушающий прием. И это не является доказательством умысла. У меня умысла не было. Я хотел, наоборот, предотвратить нападение, чтобы успокоить ее. Так получилось, что в темноте другим образом я не смог предотвратить ее нападение, — рассказывал Падун.

Это слушал брат погибшей Елены Александр Межевич. Изредка он приподнимал очки, чтобы вытереть слезы.

Когда Константин понял, что Елена не дышит, испугался, поэтому не вызвал скорую.

Убийца положил тело в мешок и вынес его на крышу дома. Потом заявил в полицию о пропаже. Но через несколько дней поисков признался в содеянном.

В конце заседания Падуну дали последнее слово.

— Я раскаивался с самого начала. Всё, что от меня требовалось для судебного дела и разбирательств, предоставил, ничего не скрывая. Просто хотел сказать: согласен, что я должен быть наказан. Хочу быстрее вернуться к нормальной жизни.

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«Наказание среднестатистическое»

Корреспондент NGS22.RU связалась с адвокатом Константина Падуна Виталием Алексеевым, чтобы узнать, будет ли апелляция.

— Мы разговаривали [с Константином]. Приговоры вручили. Я к нему поеду в СИЗО и будем обсуждать вопрос по поводу апелляции. Наказание, скажем так, среднестатистическое: ни чересчур строгое, ни чересчур мягкое. Константин не показывал свои чувства, потому что понимал, что его осудят по части 1 статьи 105. У потерпевших своя позиция, у нас — своя.

Брат Елены Александр Межевич, которого признали пострадавшим, на момент публикации не ответил на звонок корреспондента. Сейчас Межевич воспитывает двоих племянников.

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Взято Источник

28.02.2024