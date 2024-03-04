Умение сказать «нет» – шанс избежать зависимости

В рамках «недели профилактики употребления наркотических средств» в образовательных организациях был проведен ряд профилактических мероприятий, в которых приняли участие специалисты Алтайского краевого наркологического диспансера.

Медицинские психологи провели интерактивные занятия с учащимися СОШ № 99 и Архитектурно-строительного колледжа. В ходе которых тренинга ребята отработали на практике методы противостояния давлению группы. Ведь именно неумение сказать «нет» часто является первопричиной вовлечения в противоправную деятельность, в том числе употребление наркотиков.

В рамках тематической недели была также проведена работа по информированию родителей о ранних признаках употребления наркотических средств, основных видах помощи семье и подростку при возникновении проблемы употребления наркотиков.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости алтая видео ,