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Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко

редактор01 mins

Андрей Бабенко Фото: kino-teatr.ru

У актера было более ста работ в разных проектах. Он снимался в популярных российских криминальных сериалах, таких как “Ментовские войны” и “Тайны следствия”

Актер из сериала “Улицы разбитых фонарей” Андрей Бабенко умер 24 июля в возрасте 47 лет. О его смерти стало известно недавно, информацию об этом опубликовал портал Kino-teatr.ru.

Причина смерти актера не уточняется.

С 1997 по 2004 год Бабенко был актером Мурманского областного драматического театра. С 2004 года он жил и работал в Санкт-Петербурге.

За все время карьеры у актера было 113 работ в 112 проектах. Помимо сериала “Улицы разбитых фонарей”, он снимался в таких популярных сериалах, как “Морские дьяволы”, “Тайны следствия”, “Ментовские войны” и другие. Одной из последних его работ стала роль в детективном сериале “Филин”.

Ранее сообщалось, что актриса театра имени Моссоветов Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни. Она 60 лет прослужила в этом театре. Артистка прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле.

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