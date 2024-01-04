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Умер актер из сериалов Глухарь, Универ и Интерны Петр Черняев

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Умер актер из сериалов Глухарь, Универ и Интерны Петр Черняев

Петр Черняев Фото: kino-teatr.ru

В фильмографии артиста – более 140 кинокартин. Последней его работой стала военная драма “Танки брода не ищут”, премьера которой запланирована на этот год

Умер 70-летний российский актер кино, сценарист и продюсер Петр Черняев. О его смерти сообщил сайт “Кино-театр.ру”.

Точная дата смерти артиста не уточняется, известно лишь, что он ушел из жизни в первых числах января. Причина смерти также не называется.

Петр Черняев снимался в таких фильмах и сериалах, как “Адвокат”, “Солдаты”, “Молодой Волкодав”, “Универ”, “Ранетки”, “След”, “Глухарь”, “Интерны”, “Страна ОЗ”, “Склифосовский”, “Проект “Анна Николаевна”.

Черняев родился в 1953 году. Окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Работал в киноредакции издательства “Искусство”, редакции журнала “Советский экран”, был главным редактором молодежной редакции “Советского экрана”. Работал сценаристом в программе “Понять. Простить”. Является сопродюсером фильмов “Санжира”, “Сундук предков”, “Сезон туманов” и других.

Взято отсюда

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