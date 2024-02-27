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Умер актер из сериалов Каменская и Дальнобойщики Павел Поймалов

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Умер актер из сериалов Каменская и Дальнобойщики Павел Поймалов

Павел Поймалов Фото: кадр из ленты "Нина. Расплата за любовь"

Последней работой артиста стала роль первого канцлера Российской империи Гавриила Головкина в фильме “Императрицы”, который вышел в 2023 году

Ушел из жизни российский актер театра и кино Павел Поймалов. Об этом сообщил Московский театр юного зрителя.

Артисту было 57 лет. Причину смерти заслуженного деятеля искусств РФ разглашать не стали. Дату прощания огласят позже.

Павел Поймалов родился 9 июля 1966 года в дагестанском городе Кизляре. Одним из главных фильмов в карьере артиста стала лента Валерия Тодоровского “Страна глухих”, которую удостоили номинации на “Золотого медведя” Берлинского кинофестиваля.

Всего же во время своего творческого пути актер принял участие в 40 фильмах и сериалах, самыми популярными из которых оказались: “Дальнобойщики”, “След”, “Нина”, “Каменская”, “Призраки прошлого” и “Чудотворец”.

За всю свою актерскую карьеру Павел Поймалов снялся в, в числе которых , , , , , “Евгенич”, и многие другие. Последней его работой стала роль первого канцлера Российской империи Гавриила Головкина в фильме “Императрицы” режиссера Андрея Кравчука.

Ранее стало известно о смерти актера из “Улиц разбитых фонарей” Эрнста Романова. За свою карьеру артист снялся в более чем 210 сериалах и фильмах.

Взято отсюда

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